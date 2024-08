Giuseppe Costa difende le rondini. La storia sulle migrazioni

Benvenute rondini. Un invito a tutelare gli uccelli migratori viene dal libro di Giuseppe Costa (nella foto) ’Ron-Dine’ in cui si racconta il viaggio di 11mila chilometri di una coppia di rondini. Precisamente da San Terenzo Monti in Nigeria. Paure e paesaggi, la guerra sullo sfondo e soprattutto la difesa di questi uccelli migratori fondamentali per la nostra vita. "Oggi questa specie rischia l’estinzione – dice Costa –. Politiche del nulla. Follie green. La pastorizia sostenibile garantisce la biodiversità, la salvaguardia del territorio e tutela del degrado idro-geologico. Inoltre la transumanza degli animali mantiene l’equilibrio ecologico creando habitat per numerose specie di fauna e avifauna".