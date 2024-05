Giuramento dal prefetto

Le nuove guardie zoofile nei giorni scorsi hanno giurato davanti al prefetto Guido Aprea. Si tratta delle nuove leve dell’associazione Ekoclub international che adesso andranno a incrementare l’operatività del nucleo ‘Attilio Bertolucci’. L’associazione opera su tutto il territorio provinciale in collaborazione con le forze dell’ordine, vigilando su animali d’affezione e svolgendo operazioni di vigilanza ittico venatoria. Ekoclub international è riconosciuto dal ministero dell’Ambiente, in particolare la sezione di Massa Carrara è iscritta al registro regionale del volontario del terzo settore. La guardia zoofila è un pubblico ufficiale e agente di polizia giudiziaria che effettua attività di tutela, controllo e repressione degli illeciti e dei reati verso gli animali e l’ambiente. Le guardie zoofile o ecozoofile, si occupano della protezione degli animali, soprattutto quelli d’affezione. In questo ambito possono intervenire quasi come se appartenessero alle forze dell’ordine.