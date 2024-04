Giù la passerella dell’ex Ugo Pisa. Strada vietata

Parte lunedì la demolizione della ‘famosa’ passerella dell’ex Colonia Ugo Pisa a Marina di Massa e ferma il traffico. Il Comune per lunedì e martedì ha disposto la chiusura al transito e alla sosta di via Lungomare di Ponente, fra via Casone a Mare e via Fortino di San Francesco. A eseguire i lavori di demolizione sarà l’impresa Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro di Genova. In considerazione dei divieti, per permettere l’accesso a titolari, clienti e fornitori delle attività nella zona, i tratti del lungomare compresi tra via Fortino di San Francesco e il Baracchino sul lato Carrara della passerella e il tratto compreso tra via Bondano a Mare e il baracchino lato Massa saranno a doppio senso di circolazione. In via Fortino di San Francesco, dal mare a via delle Pinete, vengono soppressi i parcheggi lato levante e viene istituito il doppio senso di marcia.