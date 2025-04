Giornata Interregionale: Prevenzione del Diabete Infantile con la Croce Rossa di Albiano Magra

Per approfondire il tema e promuovere la prevenzione, il Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra promuove per domani la Giornata Interregionale. L’evento sarà incentrato sulla prevenzione della sindrome metabolica, del diabete infantile e delle patologie che sono ad esso correlate. In Toscana ogni anno vengono diagnosticati circa 140 casi di diabete nei bambini, una realtà preoccupante, che evidenzia l’ascesa di questa patologia cronica anche in età pediatrica. Tradizionalmente associato al diabete di tipo 1 – insulinodipendente e autoimmune – il panorama attuale si sta ora complicando con l’insorgenza del diabete di tipo 2, considerato una malattia degli adulti.

Sarà presente alla Giornata di prevenzione interregionale anche la dottoressa Sonia Toni (nella foto), che è responsabile della struttura operativa complessa di diabetologia ed endocrinologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Universitaria Meyer, ovvero un’eccellenza, tra i centri più rinomati a livello nazionale ed europeo per quanto riguarda la cura del diabete infantile. La specialista è un testimonial importante per fare dell’appuntamento di domani un momento importante per informare e sensibilizzare le famiglie sull’importanza della diagnosi precoce e di uno stile di vita salutare per prevenire il manifestarsi della malattia.

La dottoressa innanzitutto punta a mettere l’accento sull’aumento del diabete in età pediatrica, del dilagare dell’obesità infantile. "In Italia all’incirca un bambino su tre è sovrappeso e di questi circa il 10% è obeso", tiene infine a sottolineare la specialista Sonia Toni. "Nella nostra società – dice – le problematiche alimentari e la disponibilità di cibo si sono modificate rispetto ad un passato neanche troppo remoto. Siamo passati da una carenza qualitativa e quantitativa di cibo ad un problema di eccesso, di disponibilità, di varietà. Negli ultimi 50 – 60 anni le generazioni uscite dal dopoguerra hanno sperimentato, con la complicità dei loro genitori che avevano vissuto la carestia, l’abbondanza del cibo. In questo periodo sono state poste le basi per lo sviluppo dell’obesità che sta dilagando ai giorni nostri". La Croce Rossa di Albiano Magra continua dunque a portare avanti il suo importante impegno per la prevenzione della sindrome metabolica, cioè del diabete anche infantile e delle patologie ad esso correlate. Durante la giornata saranno quindi offerte una serie di visite gratuite da parte degli specialisti.