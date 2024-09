"Giornata in sicurezza". Bimbi e agenti in piazza

Una città per giocare alla sicurezza. Protagonisti soprattutto i bambini senza dimenticare gli adulti. L’occasione torna con "Una giornata in sicurezza", kermesse per imparare a valutare i rischi della quotidianità a scuola, per strada, nel tempo libero che si svolgerà oggi dalle 10 alle 19 in Piazza Italia, nell’area dello stadio Lunezia e al Campo scuola guida sicura, raggiungibili con una navetta, da Amministrazione comunale, Pro Loco, Regione Toscana e Ministero dei Trasporti in collaborazione istituzioni, sodalizi e mondo del volontariato. Parteciperanno Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Municipale, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Ari Lunigiana, Venerabile Misericordia, Donatori di Sangue Fratres, Aido e Soccorso Alpino Carrara e Lunigiana, Fondazione Monasterio, Rotorwork servizio elicotteri, Aci, Salt-Sina. Si divideranno la platea con mezzi e dimostrazioni, facendo divertire i più piccoli e offrendo consigli e informazioni ai più grandi. L’evento è stato coordinato dall’assessore Annalisa Clerici, che ha avuto un ruolo organizzativo importante mettendo in piedi una giornata davvero ricca ed intensa, soprattutto per i più piccoli. Bambini e genitori riempiranno la piazza per provare più volte giochi ed attività che hanno lo scopo di sensibilizzare alla sicurezza e alla conoscenza delle istituzioni. Sarà uno spettacolo divertente vedere i piccoli guidare le mini auto seguite dai vigili urbani, le prove da pompiere, l’uso delle scale e il tunnel, l’avventura sulla motoslitta dei carabinieri e sulle rombanti Bmw della Polstrada che mostreranno diverse apparecchiature tra cui un tele laser, un autovelox e un etilometro.

Si inizierà con la "Ruota della sicurezza" per assegnare ai piccoli partecipanti il Corpo o l’Associazione da quale iniziare il percorso. Ogni sodalizio ha preparato giochi e laboratori per coinvolgere ed entusiasmare i bambini, mettendoli a diretto contatto con quelli che sono gli strumenti utilizzati ogni giorno, ma sempre mettendo in primo piano l’aspetto ludico dell’esperienza. Grande novità in questa edizione l’esibizione della squadra agonistica dei cinofili acrobatici dei Caranieri di Firenze. Poi l’arrivo del camper azzurro da Potenza della Polizia di Stato e l’esercitazione del Soccorso alpino che mostrerà una calata per recupero infortunati in parete. Vigili del fuoco presenteranno ai bambini l’attività di competenza sfoggiando autopompe, autoscale e un furgone che ha lo scopo di fare da base per la ricerca delle persone. Poi assisteranno i ragazzi con imbracatura e caschetto per superare diversi ostacoli.

Un’avventura indimenticabile per i giovani sperimentando situazioni che stimoleranno la loro curiosità e il loro coinvolgimento, attraverso la simulazione, il gioco e la narrazione.

Natalino Benacci