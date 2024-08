Giornata di sport in salsa olimpica. Test di specialità a tutto tondo

Una giornata speciale fatta di sport ed emozioni al Parco della Comasca di Ronchi dove si è svolta una speciale edizione dal sapore apuano delle Olimpiadi. Tanti ragazzi si sono cimentati in diverse discipline sperimentando e provando in un contesto davvero coinvolgente grazie soprattutto al lavoro dei padroni di casa dell’Asd Afaph coordinati da Daniele Carmassi. All’iniziativa hanno partecipato gli arcieri Malaspina, il settore scherma,l’ Atletica A.Fa.P.H con il tecnico Jessica Nista. La boxe Comasca, e non poteva mancare il ballo latino americano. All’evento, che ha coinvolto i centri estivi comunali del comprensorio apuano, hanno aderito l’assessore allo sport Roberto Acerbo, l’assessore al sociale Mangiaracina del comune di Massa.

A questi si sono affiancati l’assessore Giorgia Podestà e il delegato allo sport Stefano Del Giudice del comune di Montignoso, il presidente del coni provinciale Vittorio Cucurnia ed la dirigente delle volanti della questura dottoressa Valentina Iuliano. Soddisfatta della riuscita della manifestazione la portavoce che ha apprezzato la collaborazione prodotta tra i vari centri.

"C’è stata grande sinergia – ha dichiarato - tra i centri estivi di via Fiume, via Pulche e Don Milani, quelli di Montignoso ed infine l’associazione che ha in gestione in centro estivo della stazione. Abbiamo - ha ribadito - fatto una giornata di sport per stare tutti insieme per crescere conoscerci. Questo per noi è stato il primo anno che lo facciamo, ma speriamo di riuscire a riproporlo l’anno prossimo con tutti i centri del Comune di Massa. Cogliamo l’occasione per ringraziare le amministrazioni del Comune di Massa di Montignoso per l’apporto dato. Ed rivolgiamo un caloroso grazi a tutti gli operatori e tutti i volontari di tutti i centri per il loro lavoro". Tutti i bambini hanno ricevuto una medaglia ricordo della manifestazione.

v.b.