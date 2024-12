Giornata di sciopero, ma la visita non salta: "Medici e infermieri molto professionali"

Salute e cura non vanno in sciopero. Donatella Lazzarotti ringrazia medici e infermieri del reparto di ortopedia dell’ospedale di Massa (Noa) che, nonostante la giornata di sciopero, hanno svolto il loro lavoro di cura e assistenza alla persona. "Avevo in programma una visita in ortopedia proprio per venerdì, giorno di sciopero – racconta la donna, invalida al 100% – Più volte, sapendo di quello sciopero, avevo chiamato il Cup chiedendo un altro appuntamento ma per le visite in ortopedia non c’era più posto. Io sono andata lo stesso, ci ho provato. Mi sono scusata, ma devo dire che ho trovato personale preparato e disponibile, sia medici che infermiere, tutti pronti ad assistire il paziente.

Li ringrazio pubblicamente

per il lavoro svolto con molta professionalità".