Giornata delle zone umide. Camminata al Lago di Porta guidata dagli ambientalisti

Per la giornata mondiale delle zone umide, i circoli della Versilia e di Massa Montignoso di Legambiente organizzano un’escursione naturalistica domani al Lago di Porta. Durante la camminata il biologo Gilberto Baldaccini e l’ingegne Roberto Vercelli illustreranno le caratteristiche dell’area e i progetti proposti dall’associazione. Il ritrovo è fissato per le 9 sull’Aurelia a Montignoso, nell’area della torre Medicea/Ponti della ferrovia. I volontari toglieranno le piante di miriofillo dalla Fossa Fiorentina, poi alle 10 comincerà l’escursione nell’ area del lago, alla fossa fiorentina e nel bosco. La conclusione è prevista per le 13.

Informazioni: Riccardo 347 369.050.7, Francesco 349 258.753.4, Paolo 331 915.406.2, Andrea 349 403.391.8.