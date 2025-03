Giornata del fiocchetto lilla

Sabato si celebra la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi alimentari e della nutrizione (Dan), come l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (il cosiddetto ’binge eating’). Tali disturbi hanno ormai assunto le dimensioni di un vero e proprio problema di sanità pubblica. A esserne colpita è principalmente la popolazione femminile con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1, anche se il numero dei maschi è in aumento soprattutto in età adolescenziale. Per informare e sensibilizzare tutta la cittadinanza a prestare attenzione a questo tipo di disturbi, a non sottovalutarne i primi sintomi e per far sapere che ci sono servizi pubblici espressamente dedicati alla loro cura, sabato nei due ambulatori per il trattamento integrato dei disturbi alimentari psicogeni di Carrara e di Massa saranno apposti fiocchetti lilla, simbolo della giornata, e note informative sul disturbo dell’alimentazione e della nutrizione. Domani, inoltre, dalle 10.30 alle 13, al Centro salute mentale di Massa (in via Marina Vecchia), ci sarà una psicologa a disposizione per informazioni in merito a questa psicopatologia. "Attualmente – dice Fiammetta Mozzoni, psicologa-psicoterapeuta, dirigente della struttura Salute mentale e dipendenze zona nord – come Asl abbiamo in essere un progetto, in collaborazione con il Rotary Club capofila e le amministrazioni scolastiche, che prevede una serie di incontri con gli studenti degli istituti secondari della provincia e una collaborazione per lo spettacolo teatrale ’Le gocce del colibrì’, scritto e interpretato da Alessandra Berti e Antonietta Ianuale, sempre destinato ai ragazzi delle scuole, che si terrà il 19 marzo al Guglielmi. A queste iniziative si aggiungeranno un ulteriore laboratorio di arteterapia e uno sportello di ascolto psicologico gratuito tenuto dallo psicologo-psicoterapeuta Gianfranco Bontempi".