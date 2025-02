Giochi nuovi e inclusivi in tutte le frazioni

"Abbiamo scelto di dedicarci ai più piccoli e, ancor più, ai minori con disabilità. Con questo progetto - spiega il sindaco, Roberto Valettini - andiamo a riqualificare gli spazi ludici urbani rendendoli accessibili a tutti, in modo da assicurare pari opportunità di divertimento e gioco e favorire i processi di interazione e socializzazione".

Il progetto finanziato dalla Regione per un totale di 12.600 euro riguarda la conversione dei parchi giochi esistenti in parchi giochi inclusivi ed è stato particolarmente curato dall’assessore Katia Tomè in collaborazione con la delegata allo Sport e presidente della consulta comunale dello Sport, Giada Moretti. "Alla Filanda abbiamo installato uno scivolo, al parco della Camilla un’altalena nido per i bambini piccoli, nella frazione della Canova una torretta con scivolo, una molla doppia e un sourprise ball. Inoltre – spiegano – abbiamo acquistato seggiolini nuovi e l’attrezzatura per sistemare la molla ai giardini Don Guidoni di Aulla. Non solo, abbiamo anche acquistato le altalene da installare ai Surrogati corredate da tappeto antitrauma, ordinato le porte da calcio per il campetto da gioco di Caprigliola e diverse panchine da installare in varie zone del comune di Aulla".

"Tutte le frazioni meritano la stessa attenzione - ribadisce ancora il sindaco Roberto Valettini - Questo finanziamento regionale ci aiuta a partire con una previsione di pari attenzione che stiamo estendendo a tutti gli ambiti, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio". L’assessora alle politiche sociali, Tomè, sottolinea che "i nostri bambini sono tutti bellissimi e hanno tutti diritto di usufruire dei nostri parchi gioco. Per questo esprimo particolare soddisfazione per il finanziamento ricevuto".

La Moretti ha infine aggiunto: "Non nascondo la mia soddisfazione. Questi interventi rappresentano un passo significativo verso la creazione di spazi più inclusivi e accoglienti sia per le famiglie che per i bambini della città. E’ solo un punto di partenza – conclude, rilanciando – siamo prossimi a realizzare altri interventi e stiamo progettando ulteriori miglioramenti che non riguardano solo i parchi ma altre aree cittadine in modo da favorire luoghi di aggregazione e benessere per persone di tutte le età".