Ginevra e Francesco: da 'Ballando con le stelle' a nuovi orizzonti nella danza

Il sogno di Ginevra e Francesco continua: da ’Ballando’ a passi di danza verso il futuro. Sono arrivati a calcare il prestigioso palcoscenico di Rai Uno alla trasmissione televisiva ’Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci i nostri concittadini Francesco Perlamagna (15 anni) e Ginevra Mantovani (17 anni) e ne sono usciti con un entusiasmo coinvolgente: "Sono felicissima e molto grata dell’esperienza che abbiamo vissuto – commenta Ginevra –. È stato un sogno a occhi aperti vivere l’esperienza di esibirmi in quello studio in diretta su Rai Uno, un’emozione incredibile. Nonostante la grandezza della cosa mi sono sentita in famiglia e per questo ringrazio la produzione, i tecnici, i ballerini, i vip e soprattutto Milly Carlucci, una grande professionista e persona".

E aggiunge: "Non sono cose che capitano tutti i giorni. Questa esperienza e quelle persone me le porterò nel cuore per sempre. Un grazie a tutti i miei insegnati per la preparazione che ci danno ogni giorno e al mio gruppo di musical che mi hanno sempre incoraggiata e sostenuta". E adesso? "Proseguirò gli studi di tutte le discipline del musical presso la Arts & Musical School di Massa e anche presso l’accademia il Sistina di Massimo Romeo Piparo a Roma. Si vedrà cosa riserva il futuro".

Per Francesco "non ci sono parole per descrivere le emozioni che ho provato durante il programma, quella sensazione di brivido che avevo prima di entrare in scena, anche un po’ quell’ansietta prima che decretassero chi sarebbe passato alla puntata successiva. Quando nella scorsa puntata siamo usciti, inizialmente ero triste però poi ho capito che ero arrivato su uno dei più importanti palchi d’Italia e che dovevo essere entusiasta del risultato raggiunto. Infatti quando siamo tornati in hotel, dell’amaro in bocca c’era perché ho capito che non avrei riprovato le stesse emozioni, ma non ci siamo fatti abbattere e abbiamo brindato per dove siamo arrivati. Continueremo a studiare e a prepararci per futuri eventi".

Un brillante risultato per la Arts & Musical School di Lara e Morena Maggiani: "Come scuola ovviamente siamo contentissime del risultato dei ragazzi che è di conseguenza anche il nostro. Sono stati favolosi, dei grandi professionisti nonostante la giovane età, abbiamo ricevuto complimenti da ogni dove sia dal pubblico, che dagli addetti ai lavori, che hanno definito la loro performance straordinaria, molto televisiva e uno show da finale. Ma anche se si è conclusa sabato scorso – aggiungono le sorelle Maggiani – siamo fiere assolutamente e al settimo cielo, tanto che abbiamo festeggiato. Non capita a tutti di ballare su Rai Uno per tre puntate in un programma di punta del sabato sera che fa 4-5 milioni di telespettatori: è semplicemente incredibile. ’Ballando con le Stelle’ ha aperto scenari inimmaginabili soprattutto per i nostri ragazzi e ci sono tantissimi progetti che bollono in pentola, e che riguardano Francesco, Ginevra e tutta la scuola".