Giani conferma. Torre direttore dell’Usl sud est

La conferma delle anticipazioni fatte da La Nazione sabato scorso arriva direttamente dalla Regione: Marco Torre è il nuovo direttore generale dell’Asl Toscana sud est. Ieri il presidente Eugenio Giani ha portato all’attenzione dei sindaci (riuniti in assemblea) il nome di Torre. La scelta del governatore è ricaduta su un alto profilo, quello dell’attuale direttore generale della Fondazione Monasterio che sarà poi operativo dai primi di febbraio. "Torre è un professionista di valore, che con Monasterio ha acquisito un’esperienza importante, dando ottima prova delle sue capacità", ha spiegato Giani. Torre, 48 anni, massese, si è laureato in Economia all’università di Pisa e ha due master in management e sanità alla Bocconi e al Sant’Anna.