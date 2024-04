Giacomo Matteotti. Due appuntamenti

Lunedì ci sarà doppia iniziativa dedicata alla figura di Giacomo Matteotti. La prima è stata dedicata a un mondo giovanile, ovvero al pubblico scolastico, che è in programma per le 11 nell’aula magna dello Zaccagna-Galilei la seconda aperta a tutti alle 16,30 nella sala di Rappresentanza del Comune di Carrara. All’iniziativa promossa dall’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’ in collaborazione con Anpi Carrara parteciperanno la sindaca Serena Arrighi, la dirigente scolastica dello Zaccagna Galilei Ilaria Zolesi, Riccardo Canesi dell’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’, Alberto Aghemo (giornalista e presidente della Fondazione Matteotti), Valdo Spini (nella foto, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, già docente universitario e ministro) e Giancarlo Onor del coordinamento per la democrazia costituzionale).

A distanza di quasi un secolo dalla sua tragica scomparsa (10 giugno 1924), che ha inserito in profondità l’antifascismo tra i valori dell’Italia, i due incontri vogliono esaminare la vicenda umana e politica di un personaggio politico sui generis nella scena politica italiana, che ha pagato con la vita la sua rigorosa denuncia dei mali del fascismo.