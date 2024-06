Gara di robotica subacquea. Premiati alunni lunigianesi

Una competizione internazionale di robotica subacquea. La prima edizione tutta italiana del ’SeaPerch Challenge’, tenutosi nella piscina del Comsubim, alla Fortezza di Varignano (La Spezia), è stata un grande successo. Oltre sessanta, tra ragazze e ragazzi, appassionati di robotica e di esplorazione subacquea, si sono cimentati nella conduzione dei propri veicoli attraverso due percorsi, per dimostrare le abilità dei propri Remotely operated vehicle (Rov), in termini di velocità, manovrabilità e capacità di campionare oggetti dal fondo. Il tema di quest’anno infatti è stato proprio l’esplorazione dei grandi fondali oceanici dove le condizioni estreme rendono difficoltoso lo studio dell’ambiente.

La Lunigiana ha fatto un figurone, nella sala dell’Autorità portuale della Spezia sono stati premiati per la Toscana gli studenti del liceo scientifico e delle scienze applicate del ’Leonardo Da Vinci’ di Villafranca. Divisi in squadre, Matteo Amorfini, Marilena Arrighi, Matteo Berardi, Lorenzo Cutaia, Lorenzo Bornino, Angelica Granata, Federico Moscatelli, Luca Pinelli, Alex Carlini, Denis Pavel, Giovanni Rogato, Giacomo Santini, Gino Serafini, Edoardo Sbarra, Iacopo Tieri, Federico Toralbo, Andrea Lupi, Matteo Molli e Martina Zazzi hanno messo in mostra le loro abilità sfidandosi su percorsi strutturati nei quali hanno fatto muovere i quattro Rov, veicoli subacquei da loro ideati, progettati e costruiti, affrontando problematiche di ingegneria, scienza, tecnologia, matematica, applicando e sviluppando capacità di problem solving e lavoro di squadra. L’evento, sponsorizzato dal Centre for Maritime Research and Experimentation (Cmre) con il supporto logistico della Marina Militare, fa parte del Progetto Giona che promuove la ricerca marittima e l’educazione Stem.

M.L.