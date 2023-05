Gaia investe sui paesi Opere da oltre 1 milione per migliorare i servizi

Gli obiettivi dichiarati da Gaia Spa sono "garantire continuità e qualità del servizio idrico, limitare le conseguenze dei fenomeni meteorologici di portate estreme, ma anche salvaguardare l’ecosistema fluviale del Frigido". Poi la posa e l’ottimizzazione dei sistemi fognari e depurativi dei reflui. Per raggiungerli ha avviato o progettato nelle località montane di Massa interventi per oltre un milione di euro, tra piccole e grandi opere che puntano ad assicurare una sempre maggiore resilienza delle infrastrutture. Gaia già un anno fa con la sottoscrizione del Contratto di Fiume Frigido aveva preso specifici impegni per migliorare fognatura e depurazione nelle frazioni montane. A Renara-Guadine sta realizzando impianti di trattamento dei reflui (circa 130mila euro); a Guadine, Gronda e Redicesi, verranno anche sostituite 3,5 chilometri di tubazioni. A Forno l’attenzione è concentrata sulll’impianto di filtraggio dove già era stato sostituito uno dei due filtri e installato il sistema di dosaggio di flocculante. L’intervento definitivo prevede la costruzione di un nuovo impianto di filtrazione per 173.000 euro, ma intanto è stata sostituita la pompa di contro lavaggio e la tubazione di mandata su quello esistente.

Rifatto già lo scorso anno il serbatoio di Resceto anche per mitigare le carenze idriche legate alla siccità. Per l’impianto delle Capannelle la società ha preso contatti con i funzionari locali di Enel e sta lavorando per trovare una soluzione condivisa per realizzare un nuovo impianto di sollevamento. Gaia sta poi provvedendo alla dotazione stabile di dispositivi di alimentazione di energia elettrica in emergenza, in modo da garantire sempre la continuità del servizio idrico. Sono anche in programma la sostituzione di condotte a Pian della Fioba, via SS. Annunziata, Cartaro-Antona (700 metri), sorgente Freddana (850 metri), e Bergiola fra il ponte sul Canale Rotino e la piazzetta di Castagnetola. Alla sorgente Vergheto Gaia ha pulito il verde e pianificato le sostituzioni di alcuni tratti di tubazioni interne entro l’estate, come sul serbatoio di Lame dove è stasta anche programmata la completa sostituzione delle tubazioni, l’inserimento di nuove valvole di regolazione e di misura, il rifacimento di recinzione esterna e tetto. La società di gestione, su segnalazione di Aquilegia, si è poi impegnata a riposizionare e mettere in sicurezza delle infrastrutture sul percorso lungo il fiume vicino al rifugio Città di Massa, anche per consentire l’accesso alle carrozzine.