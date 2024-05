Gaia Fanchiotti alle finali a Sulmona

Gaia Fanchiotti, studentessa dell’ultimo anno del liceo classico ’Repetti’, è alla finale nazionale della XII edizione dei Campionati nazionali delle lingue e civiltà classiche. Dopo avere superato la gara di istituto e quella regionale, cimentandosi con successo nell’ interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà greco-latina, si accinge ora a rappresentare la Toscana nella gara nazionale. Con lei, in rappresentanza della nostra regione,due studentesse di Firenze, e uno studente di Pescia. La finale nazionale si svolgerà oggi al liceo classico ’Ovidio’ di Sulmona, in provincia de L’Aquila. Il Campionato di Lingue e Civiltà classiche (meglio noto come Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche) è una gara per le eccellenze, bandita ogni anno dal ministero dell’Istruzione e del Merito, per valorizzare gli studenti che eccellono in latino e greco, e per promuovere il valore della cultura classica. Con il successo nella gara regionale, Gaia ha ottenuto un risultato prestigioso, frutto di impegno serio e qualità intellettuali. I docenti di materie classiche del liceo Repetti e la dirigente scolastica dell’Istituto Montessori- Repetti, Alessandra Carozzi, si complimentano con la loro studentessa in partenza per Sulmona. La partecipazione di Gaia Fanchiotti alla finale nazionale delle Olimpiadi delle lingue classiche si aggiunge a quella di altri studenti del Repetti, che, in occasione delle precedenti edizioni, hanno tenuto alto il nome della scuola in questa competizione di prestigio e di grande rilevanza culturale. La manifestazione si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e coinvolge gli appassionati e gli studiosi di cultura classica anche a livello universitario (http://www.olimpiadiclassiche.it).