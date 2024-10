Gabelloni sfreccia nel rally. Un’annata sugli scudi

E’ stata una stagione veramente magica per Andrea Gabelloni, il 33enne copilota lunigianese, originario di Fivizzano, che quest’anno ha conquistato la vittoria nella prestigiosa GR Yaris Rally Cup, il monomarca promosso da Toyota Motor Italia e Toyota Gazoo Racing Italy, nel contesto del Campionato Italiano Assoluto Rally, leggendo le note al pistoiese Thomas Paperini. Con la piccola integrale giapponese della Bluthunder la coppia ha dominato il trofeo, vincendolo con una gara di anticipo, a metà settembre, primeggiando al Rally 1000 Miglia di Brescia, dove sono arrivati forti di una vittoria a Roma in luglio, gara valida per il Campionato Europeo. A Roma, in particolare, hanno maturato la vittoria già al sabato, quando l’equipaggio aveva conquistato la leadership della classifica, consolidando la posizione nelle restanti prove della giornata e della domenica, con l’epilogo a Fiuggi sulla pedana d’arrivo. Hanno inoltre conquistato due secondi posti nei rallies ‘Regione Piemonte’ di Alba e ‘2 Valli’ di Verona. Non solo, al celebre Rally di Sanremo della settimana scorsa c’è stato l’ultimo atto, con il titolo già in tasca, che ha suggellato un’annata sugli scudi, chiudendo la gara al secondo posto. Ci sono anche tanti progetti per il futuro per il giovane lunigianese che si sta impegnando molto.

Da adesso cuore e mente al 2025, quando si potranno aprire altri scenari, potendo salire sulla GR Yaris Rally2 ufficiale nel Campionato Italiano, il giusto premio per essersi aggiudicati il trofeo Toyota, punto di arrivo per una carriera punteggiata, per Gabelloni in particolare, di risultati rilevanti e certamente anche nuovo punto di partenza per altre soddisfazioni, leggendo le note a Thomas Paperini.