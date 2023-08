Furto in negozio Chicco, Coppia ruba l'incasso

Finti clienti alla Chicco rubano l’incasso dopo aver distratto la commessa. Un uomo e una donna, età sui 35-40 anni, ben vestiti, ieri mattina hanno messo a segno un colpo al’interno del negozio Chiccobimbo in via Primo Maggio,7 a Pontremoli. Pare che dopo essere entrata fingendo di voler fare acquisti, la coppia abbia chiesto di vedere un vestitino. La donna ha fatto da ’palo’ mentre il complice intanto apriva la cassa e prelevava il denaro. Poi i due malviventi si sono allontanati in fretta e quando la dipendente del negozio si è accorta del maltolto era tardi. Il titolare del negozio ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Una pattuglia si è recata sul posto per raccogliere le testimonianze, poi è scattata la ricerca della coppia.