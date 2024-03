Furto di rame al campo sportivo di Virgoletta. Trafugati i cavi elettrici da una banda di ladri. Li hanno tranciati ed estratti dai pozzetti

Sono tornati i ladri di rame, malviventi specializzati nei furti di “oro rosso” – è il termine utilizzato per definire questo particolare metallo divenuto davvero prezioso – che viene mediamente pagato 5 euro il chilo. Personaggi che sono usi nottetempo rubare canale, pluviali, cavi elettrici ovunque riescano a scorgerne: abitazioni, capannoni industriali, stalle; e non si fermano neppure davanti a tombe e loculi dei defunti, nei cimiteri. Nei giorni scorsi, presumibilmente a tarda ora o comunque in piena oscurità, hanno colpito nei pressi del campo sportivo e del cimitero di Virgoletta, in Comune di Villafranca Lunigiana.

Qui hanno tagliato i cavi elettrici che portavano la luce nel manufatto gestito dalla Uisp locale in cui, durante la bella stagione, vengono allestite sagre paesane che attirano tutta la popolazione del circondario. I ladri infatti, dopo aver tranciato i grossi cavi conduttori all’interno degli appositi pozzetti, li hanno estratti via via sfilandoli dai tubi corugati che li contengono, posizionati sottoterra e formandone poi una matassa. Solitamente, tolta la plastica che li protegge e utilizzando anche il fuoco, il gioco è fatto: il rame composto in fasci viene subito rivenduto. Il medesimo genere di furto, risulterebbe sia stato messo a segno anche a danno della Associazione Donatori di Mulazzo, anch’essi colpiti con le stesse modalità presso una struttura utilizzata nella bella stagione per finalità ludiche e gastronomiche.

Roberto Oligeri