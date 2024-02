Furti e vandalismi nel liceo. Preso il ladro delle macchinette

Ha rubato varie volte a scuola a Villafranca, ma adesso lo hanno arrestato, in flagranza di reato. Lo scorso anno l’istituto superiore villafranchese – la struttura che ospita liceo scientifico e indirizzo grafico – è stato letteralmente preso di mira dai ladri che sono entrati, a più riprese, all’interno della scuola.

I malviventi nel corso del tempo hanno portato via alcuni computer, materiale scolastico, inoltre si sono accaniti in maniera particolare anche sui distributori di acqua e merendine, portando via il relativo contenuto. I furti sono sempre avvenuti nel cuore della notte, i ragazzi soltanto rientrando a scuola la mattina successiva si accorgevano di quanto fosse successo. Furti dunque ma anche ripetuti atti di vandalismo, perché infatti all’interno delle classi sono stati trovati dai ragazzi e dal personale sia armadi che cassetti aperti con il materiale buttato in disordine.

C’è stata molta preoccupazione nel corso dei mesi appena trascorsi, questo proprio perché i furti si sono verificati a più riprese. Il plesso che è stato teatro di tali episodi è quello nuovo, enorme, che si trova a Villafranca, nelle vicinanze del cimitero. Quest’ultimo ospita da alcuni anni gli studenti del Da Vinci e anche quelli del Pacinotti Belmesseri.

L’ultimo caso di furti, che si sono susseguiti più volte, risale all’inizio di dicembre: in quell’occasione erano stati rubati dei computer ma poi più nulla.

Immediate sono scattate le denunce ai carabinieri, che hanno svolto tutte le indagini del caso, cercando il colpevole, il quale molto probabilmente conosceva assai bene l’organizzazione della scuola. Ma adesso finalmente la buona notizia, dal momento che i carabinieri della compagnia di Pontremoli hanno finalmente arrestato in flagranza l’autore dei furti seriali al plesso villafranchese. L’uomo è stato arrestato dopo lunghe operazioni di indagine effettuate con mezzi sofisticati ed estrema attenzione.