Funzionari amministrativi. Via alla selezione a Genova

La città metropolitana di Genova sta cercando funzionari amministrativi e ha indetto una selezione pubblica con lo scopo di formare un elenco di idonei con competenze professionali giuridiche ed economiche per assunzioni, a tempo determinato o a tempo indeterminato, sia per la città metropolitana sia per i Comuni del territorio che abbiano stipulato apposito accordo. Per partecipare, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, i concorrenti devono anche possedere specifici titoli di studio, in particolare laurea attinente a giurisprudenza, scienze economiche, gestione aziendale o titolo equipollente. La selezione prevede il superamento di una prova scritta, che potrà consistere nello sviluppo di un caso o di un progetto, o nella soluzione di uno o più quesiti a risposta multipla, e una prova orale. Saranno inoltre verificate la conoscenza della lingua inglese e le competenze digitali di base, in particolare riferimento le capacità di utilizzo dei pacchetti di office automation, elaborazione di testi, elaborazione di fogli di calcolo, posta elettronica, internet. Domande entro il 10 novembre tramite il portale www.inpa.gov.it