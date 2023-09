Fungaiolo disperso a Mommio, ricerche nei boschi

Fivizzano (Massa Carrara), 24 settembre 2023 – Una task force per rintracciare un fungaiolo apuano del quale si sono perse le tracce. Dal pomeriggio di ieri, Protezione Civile di Fivizzano, carabinieri della locale stazione, Soccorso alpino, vigili del fuoco di Aulla e una moltitudine di volontari oltre a tanti esperti escursionisti della zona, stanno battendo palmo a palmo tutti i boschi attorno a Mommio.

Il fine è appunto quello di riuscire a rintracciare Giovanni Leri, classe 1947, originario della frazione di Vendaso di Fivizzano, ma residente a Massa. La zona dove si sono concentrate le ricerche è quella denominata “Sabbione“; è in questa località infatti che si sarebbero perse le tracce del settantaseienne che si era recato a funghi. Quello di Mommio è un areale conosciutissimo da tutti gli appassionati cercatori di funghi della Lunigiana, della provincia di La Spezia e di quella Apuana e il Leri, originario della frazione Montana di Vendaso, a non molta distanza dall’abitato di Mommio, è persona esperta di quei boschi e di quelle vallate, pertanto non si riesce a comprendere cosa possa essergli accaduto. Purtroppo, le ricerche finora intraprese non hanno ancora dato il risultato sperato.

A seguire direttamente la situazione c’è anche il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti: "A cercare Giovanni Leri si sono mobilitate le forze dell’ordine, la Protezione Civile, i pompieri, varie associazioni – spiega il primo cittadino – e molti volontari. Continueremo nelle ricerche, che naturalmente speriamo e ci auguriamo comunque nelle prossime ore ci consentano di ritrovare questa persona". Per allestire il campo base dal quale coordinare le operazioni di ricerca è stato scelta la casa di riposo di Mommio.