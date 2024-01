Fumo dal sottopasso. Arrivano i Vigili del fuoco

Tanta paura, con alcuni video divenuti in pochi minuti virali sui social, nella tarda sera di lunedì quando dal sottopasso di piazza della Liberazione ha iniziato a fuoriuscire fumo. I residenti, i passanti e coloro che sono transitati in auto dalla trafficatissima arteria non hanno potuto fare a meno di notare la ’nebbia’ in strada causata proprio dalle fiamme che si sarebbero sprigionate nel passaggio coperto. A prendere fuoco, secondo una prima ricostruzione, alcuni cartoni o coperte forse in conseguenza di una lite avvenuta nel passaggio. Immediato l’intervento – e la chiusura della strada per precauzione e per agevolare lo spegnimento – con due mezzi dei vigili del fuoco. L’allarme è stato dato dai cittdini, preoccupati anche che nel sottopasso potesse essere rimasto intossicato o ferito qualcuno. I pompieri hanno rapidamente domato l’incendio, l’episodio comunque ha destato preoccupazione vista l’ora, la posizione della piazza e la quantità di mezzi in transito.