Fumata bianca per Calabro. E’ lui il nuovo allenatore: "Valorizzerò le doti di tutti"

E’ Antonio Calabro il nuovo allenatore della Carrarese. Con lui arrivano anche il vice Giuseppe Padovano e il preparatore dei portieri Nando Scarpello. Il resto dello staff rimane invariato col possibile inserimento a breve di una figura di match analyst.

Il tecnico di Galatina vanta una buona esperienza in serie C, dove è arrivato secondo a Catanzaro, e anche una stagione in serie B col Carpi, dove ha allenato Belloni e Della Latta. "Ho una grande voglia di lavorare e mettere tutto me stesso al servizio della Carrarese – si è presentato il mister –. Già una volta sono stato chiamato in corsa a gennaio e fu un’esperienza positiva perché poi con la Viterbese vincemmo la Coppa Italia di serie C. Arrivo a Carrara dopo aver visto la squadra e seguito la situazione e vengo non per stravolgere il lavoro fatto perché sarebbe da presuntuoso e non ce n’è la necessità. Devo, anzi, fare i complimenti a chi c’è stato prima perché la squadra ha delle caratteristiche positive. Peculiarità che, però, nono sono bastate a stare al passo con le prime. Ve ne sono altre da migliorare e non sono solo tattiche. La tattica e i giocatori qui sono l’ultimo dei problemi. L’intelaiatura del modulo resterà la stessa ma con cambiamenti in entrambe le fasi; non per stravolgere il sistema tattico ma per aiutare ad ergonomizzare le doti giocatori. All’inizio il mio compito sarà quello di osservare molto negli allenamenti. Da fuori la differenza col Cesena, primo in classifica, mi è parsa al di là dei dati numerici nell’atteggiamento. Chiederò la disponibilità ai ragazzi per mettermi poi al loro servizio e dar loro una mano nel colmare questo gap con le tre davanti prima possibile. Voglio intervenire in una determinata maniera e la società è d’accordo sul mio modus operandi nella gestione della settimana e della mentalità della squadra".

L’amministratore delegato Iacopo Pasciuti ha spiegato i motivi dell’esonero di Dal Canto e della scelta di Calabro. "La decisione è stata presa essenzialmente per due motivi. Primo perché la società ha ritenuto che i 35 punti e la posizione di classifica troppo distante dalle prime non siano all’altezza della competitività della rosa. Secondo per dare una svolta e non lasciare nulla d’intentato. Con Calabro ci siamo incontrati e ci sono piaciute le ragioni che ci ha esposto. Il contratto è sino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione".

Gianluca Bondielli