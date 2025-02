Fuggiti a bordo della Panda rubata. Arrestati due malviventi nella notte

Scene da film poliziesco nel cuore della notte nelle strade di Avenza e del viale XX Settembre. Erano da poco passate le quattro della notte tra mercoledì e giovedì quando i carabinieri hanno iniziato a seguire una Panda di colore rosso a sirene spiegate.

A bordo una coppia di ladri, un uomo e una donna italiani, che poco prima avevano rubato l’auto. Dopo un lungo inseguimento per i due sono scattate le manette e probabilmente sono finiti in carcere. Lunga la lista dei reati commessi che vanno dal furto alla resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante i lampeggianti e le sirene spiegate il malvivente alla guida dell’auto rubata pur di sfuggire alle forze dell’ordine ha improvvisato manovre azzardate, prendendo addirittura un senso unico nella speranza di seminare i militari. La dinamica non è molto chiara, ma diversi testimoni hanno riferito che il radiomobile si sia lanciato all’inseguimento della Panda rubata facendo diversi giri: dalla Rotonda della Centrale alla Doganella e viceversa per un paio di volte. Poi il guidatore della Panda nella speranza di sfuggire ha cercato una via di fuga e si è diretto verso la Prada prendendo la via Campo d’Appio contromano. Ma anche questa manovra non ha ottenuto il fine sperato grazie all’abilità del guidatore dell’Arma, che è riuscito a seguire l’auto rubata senza farla allontanare. Ad un certo punto a mettersi alle calcagna della Panda è arrivata anche una pattuglia della polizia, probabilmente in rinforzo a quella dei carabinieri dal momento che i ladri non avevano la minima intenzione di arrendersi. Le due auto delle forze dell’ordine hanno continuato a seguire la Fiat Panda probabilmente fino alla cosiddetta zona della Grotta, dove la folle corsa dei malviventi sarebbe terminata. Non è la prima volta che in zona viene rubata una macchina della Fiat modello Panda, l’ultimo episodio era avvenuto a Marina di Carrara e l’auto era stata ritrovata alcuni giorni dopo. La cosa strana è che quella Panda era stata rubata poche ore prima del furto da trentamila euro avvenuto alla Tabaccheria Vannelli di Fossola. E forse anche in questo caso la Panda rossa forse era stata rubata proprio per mettere a segno un altro colpo, probabilmente più grosso di quello di un’utilitaria.

Alessandra Poggi