Fratres in pellegrinaggio. Festa con i super donatori

Donare fa bene. Rende attivi e sani, arricchisce e soprattutto aiuta gli altri. Il direttivo regionale dei gruppi Fratres della Toscana, come ogni anno, ha organizzato un appuntamento ormai consolidato nel tempo che annualmente viene proposto, un pellegrinaggio in località ogni volta diverse, al quale sono invitati i rappresentanti delle quasi trecento associazioni rappresentate. Quest’anno la giornata si è svolta nell’abbazia di Camaldoli, con la presenza di tanti volontari appartenenti a gruppi diversi. Dopo l’accoglienza si è tenuto il ritiro spirituale e di formazione, seguito poi dalla solenne celebrazione presieduta dal Vescovo Andrea Migliavacca, concelebrata con gli assistenti spirituali Fratres regionale Don Luca Bolognesi e del provinciale Arezzo Don Salvatore Scardicchio. Dopo la celebrazione, ma prima del momento conviviale un momento tanto atteso, l’attesa cerimonia di premiazione da parte del presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pietro e delle autorità civili e militari presenti, dei donatori di sangue e plasma che hanno raggiunto le 150 donazioni, tra gli uomini, e 120 donazioni tra le donne. Fra i premiati anche un donatore del territoriale di Massa, appartenente al gruppo Fratres di Pontremoli, Fernando Moscatelli. A lui è stata consegnata una targa appositamente realizzata in bronzo dorato, secondo la tradizione orafa fiorentina, con al centro il logo Fratres, quale giusto riconoscimento per i tanti gesti di solidarietà compiuti durante la sua vita.

"A Fernando e a tutti i donatori e alle donatrici dei nostri gruppi - dice la presidente territoriale di Massa, Maria Rita Beccari - il nostro grazie di cuore per la loro generosità, sensibilità e disponibilità. Vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti straordinari al Centro trasfusionale, oltre alla possibilità quotidiana di donare". Si potrà donare domenica 27 ottobre dalle 8 alle 12,30, giovedì 28 novembre un plasma day dalle 8 alle 18, con possibilità di donare anche sangue intero, ma dalle 8 alle 11 e infine apertura pomeridiana per candidati donatori il 17 novembre, dalle 17 alle 19.

Monica Leoncini