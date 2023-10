Francesco Faita a ’Start speciale salute’

Ospite di questa sera a ’Start Speciale Salute’ è l’ingegner Francesco Faita, dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa, determinante componente dell’equipe di professionisti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto di screening attraverso apparecchi ecografici automatici portatili di ultima generazione e mediato dalla misura del grasso ed elasticità del fegato come specchio della salute generale, i cui risultati saranno presentati in un prossimo Convegno internazionale. A tal proposito, l’ingegnere parlerà dell’importanza dell’esame obiettivo fisico condotto con strumenti digitali coadiuvati dall’Intelligenza artificiale. Come si misura il fegato grasso, il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’ecografia epatica e tante altre informazioni che chiederemo all’ingegnere Faita. Appuntamento, quindi, stasera, alle 21.30 (repliche sabato ore 15, domenica ore 12 e 21.30), su Antenna 3, canale 99 digitale terrestre. ’Start Speciale Salute’ è realizzato con la consulenza scientifica di Ferruccio Bonino.