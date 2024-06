Francesco Andriani è andato in pensione: "Un punto di riferimento"

Il reparto di nefrologia e dialisi del Noa perde un importante elemento, il dottor Francesco Andriani, da tutti chiamato in via amichevole Franco, che ha raggiunto la meta del pensionamento. Alla sua preziosa professionalità, al suo costante impegno e dedizione va il ringraziamento dei colleghi e dei pazienti. Il dottor Stefano Sposini sottolinea: "Il collega Franco Andriani va in pensione ed è una grande perdita per la nefrologia del Noa di Massa. L’unità operativa perde un grande professionista, punto di riferimento per noi medici e per i pazienti. Per me in particolare è stato un eccellente maestro e mi mancherà molto. Grande Franco, hai lavorato per una vita e ora goditi i risultati della fatica". Nella foto, il saluto dei colleghi del reparto per l’ultimo giorno di lavoro.