Foto in regalo Ecco la Fontana del Gigante

Continua con grande successo l’iniziativa delle fotografie storiche in regalo con il nostro quotidiano. L’idea nasce nell’ambito dei 165 anni della Nazione che, per l’occasione, ha stretto un accordo con il prestigioso archivio fotografico fiorentino Alinari per una collana di foto storiche della Toscana. Dopo le foto delle cave, della Torre di Castruccio e di Marina di Carrara, domani sarà la volta della Fontana del Gigante, in piazza Duomo a Carrara.

La Fontana del Gigante è maestosa come il marmo di cui è scolpita. Un Nettuno col volto di Andrea Doria, che l’ha commissionata a Baccio Bandinelli e la voleva a Genova. Ma alla fine la scultura non ha mai lasciato la città. Le bocche dei delfini hanno cominciato a zampillare nella seconda metà del Cinquecento e poi, per secoli, il lento scrosciare dell’acqua ha fatto pulsare il cuore della vita cittadina. Il fotografo Corsini aprì uno studio a Carrara che gestirà fino al 1950. Nel corso della sua carriera ha documentato il territorio e il lavoro nelle cave di marmo. Un importante nucleo di oltre cento negativi su lastra di vetro, anche di grande formato, è conservato negli Archivi Alinari.

La fotografia sarà distribuita, come detto, domani in abbinamento gratuito a La Nazione. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione Alinari per la fotografia che ha sede a Firenze. Le schede, quattro per ciascuna realtà sono realizzate in cartoncino, in formato A4 e riportano su un lato l’antica foto Alinari: la riproduzione è realizzata con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, mentre sul retro sono riportati la didascalia, la data dello scatto originale, un breve testo per contestualizzare l’immagine, nonché i loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto.