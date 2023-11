Fossone, un intervento a metà. I residenti lamentano i lavori di asfaltatura non sufficienti

Dopo circa trent’anni di lamentele l’amministrazione sta facendo asfaltare via Fosdinovo a Fossone, ma secondo i residenti il lavoro sarebbe fatto a metà perché non sono previsti interventi per creare una fognatura bianca. In sostanza secondo chi abita in via Fosdinovo si starebbe procedendo a riqualificare il manto stradale, ma senza procedere di pari passo con la creazione delle canalette di scolo necessarie a garantire il convogliamento dell’acqua piovana. Con il risultato che a ogni pioggia i danni sono ingenti e il disagio enorme. Lo dice a nome dei residenti Giuliana Squassoni, che abita proprio in via Fosdinovo, una piccola strada senza uscita adiacente al campo sportivo di Fossone.

Squassoni da anni si batte perché via Fosdinovo venisse asfaltata a causa delle numerose buche, ma secondo la donna e gli altri residenti a nome dei quali parla senza canalette di scolo l’asfaltatura durerà molto poco. I residenti lamentano anche la mancanza di parcheggi nella zona del campo sportivo, che in particolare nel fine settimana porta nel quartiere le numerose auto di chi accompagna i figli per le partite. In sostanza mancando posti auto nel fine settimana dilaga il fenomeno del parcheggio selvaggio, non solo di auto ma anche dei pullman, che restringendo la carreggiata rendono difficile la circolazione stradale.

In particolare la sosta selvaggia riguarda ancora via Fosdinovo, questa piccola strada di campagna. Nel tempo i residenti di via Fosdinovo oltre a chiedere che la strada venisse asfaltata, avevano fatto anche una raccolta firme e un gruppo social proprio per sensibilizzare l’amministrazione comunale sulla penuria di parcheggi in una zona molto frequentata come è quella dei campi sportivi.

"Per fortuna dopo tanti anni si sono decisi ad asfaltare via Fosdinovo – spiega Giuliana Squassoni – ma si tratta di un lavoro fatto a metà perché non sono previsti lavori per creare la fognatura bianca. In questi giorni ho chiamato in Comune per sapere come mai e mi hanno risposto che non ci sono soldi. Senza la fogna bianca l’asfalto andrà via in poco tempo". Da palazzo civico fanno sapere che sarà asfaltata tutta via Fosdinovo, e che si cercherà di trovare una soluzione per i parcheggi.