Fosso del Sale pieno di rifiuti 200 chili raccolti dai volontari

Quasi 200 chili di spazzatura di ogni genere, tantissimi ingombranti e pure rifiuti di apparecchiature elettroniche molto inquinanti. E’ il bilancio di un’intensa giornata di pulizia messa in campo sabato dai cinque volontari dell’associazione ambientalista ‘L’Assiolo’, coordinati da Luca Giannelli, che hanno operato fra le dune e il fosso del Sale, a Poveromo. "Abbiamo trovato di tutto – sottolinea Giannelli –, televisori, mobili, pure frigoriferi e anche giocattoli". La zona più interessata quella del Fosso del Sale, lungo gli argini che vengono utilizzati dagli incivili come una vera e propria discarica a cielo aperto. Qui d’altronde è difficile controllare. In gran parte si tratta di terreni privati incustoditi che di fatto continuano fino agli argini del fosso dove deve essere comunque lasciata una fascia di accesso e sicurezza di circa 5 metri per il passaggio dei mezzi di bonifica, vigilanza e controllo. Siamo al confine con la famosa Buca degli Sforza. Non ci sono telecamere e l’illuminazione come spesso accade è insufficiente soprattutto la notte.

"Arrivano con i furgoni in retromarcia e scaricano di tutto", incalza Giannelli che continua: "Abbiamo già provato a mettere dei nastri bianchi e rossi per tentare di impedire gli accessi, ora stiamo pensando a una griglia con il lucchetto… ma durano sempre poco. Intanto abbiamo tolto 200 chili di spazzatura ma dobbiamo ancora andare avanti. Per ora ci siamo occupati del Fosso del Sale nel tratto fra via Verdi e il mare. Dovevamo intervenire perché il rischio era che poi questa spazzatura finisse dentro il fosso, qualcosa c’era già, e poi pure in mare".

L’intervento dell’associazione L’Assiolo rientra nell’ambito dell’accordo che ha sottoscritto con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord per il monitoraggio e la pulizia di alcuni fossi e canali del territorio, in area demanial.: "Abbiamo in consegna oltre al Fosso del Sale anche il Fosso Poveromo, il fosso Fescione e il fosso dei Francesci nel terreno di Riva dei Ronchi" spiega Luca Giannelli.

Nella foto parte dei rifiuti rimossi dei volontari de L’Assiolo a Poveromo