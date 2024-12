Fosdinovo: approvata mozione per l'abolizione del quorum nei Comitati di Frazione

Un legame da recuperare, quello tra la politica e i cittadini, per la ripartenza dell’intera comunità nella sua complessa compagine territoriale costituita da 12 frazioni: nella recente seduta consigliare, il gruppo di opposizione "Centro Destra per Fosdinovo" ha promosso una mozione in favore della costituzione dei Comitati di Frazione.

"Sono trascorsi 6 mesi dall’insediamento della nuova amministrazione ma – dichiara il capogruppo Francesco Fruendi – c’è voluto il nostro intervento per riportare all’attenzione la realizzazione dei Comitati".

Un punto programmatico rimasto sulla carta e quindi riproposto con successo dal gruppo di centro destra: il capogruppo d’opposizione ricorda, infatti, che lo stesso programma elettorale del sindaco Antonio Moriconi e del suo gruppo di maggioranza faceva espresso riferimento all’eliminazione del quorum del 30% previsto dal vigente Regolamento per la validazione delle elezioni dei Comitati di Frazione.

"Un quorum senz’altro scoraggiante. – dichiara Fruendi –. E’ certamente nota la problematica dell’astensionismo del corpo elettorale che anche nell’ultima tornata amministrativa ha portato alle urne solo il 59,41% degli aventi diritto. Eppure, ciò non è bastato a fissare nelle priorità dell’agenda amministrativa un provvedimento in tal senso, nonostante si tratti di una modifica regolamentare a costo zero".

Organi consultivi di raccordo tra amministrazione e cittadini per promuovere la partecipazione alle scelte in ordine ai problemi delle singole località, i comitati di frazione in passato assolvevano alla funzione di coinvolgimento e partecipazione attiva della cittadinanza di cui, però, nel tempo si era persa traccia. E proprio al fine di rimuovere ogni ostacolo alla loro costituzione, il centro destra ha proposto la mozione consigliare sull’abolizione del quorum che è stata approvata all’unanimità.

"È un grande passo in avanti per Fosdinovo – commenta il capogruppo Fruendi – reso possibile dal nostro intervento contro una gestione Pd che per anni ha perseverato nel mantenere la distanza dell’amministrazione dal pensiero e dai bisogni della gente". Via, dunque, alle assemblee per l’elezione dei comitati. Oggi è stato calendarizzato il primo incontro dell’amministrazione comunale con gli abitanti della frazione di Pulica. "Proprio a Pulica – ricorda Fuendi – era nato il primo Comitato".