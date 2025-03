Forza Italia pronta a rivolgersi al Parlamento

Sopralluogo di Forza Italia allo Zaccagna per denunciare il degrado dell’istituto. A fare visita alla scuola sono stati il segretario comunale Giuseppe Bergitto e quello provinciale Gianenrico Spediacci. "Quello che abbiamo visto è stato persino più drammatico di quanto raccontato dai giornali – scrivono i due politici –, una scuola in condizioni disastrose, tra infiltrazioni d’acqua, strutture fatiscenti e ambienti che sembrano più vicini a un edificio abbandonato che a un luogo destinato alla formazione dei giovani. Ci siamo imbattuti in secchi disseminati per raccogliere l’acqua che filtrava dal soffitto. Muri scrostati, finestre che non si chiudono, infiltrazioni, macchie nere sui soffitti e sulle pareti. I bagni hanno maniglie rotte e porte che non si chiudono. La palestra inutilizzabile da anni è l’ennesima dimostrazione dell’incuria in cui versa l’istituto". "A preoccupare non è solo la condizione attuale dell’edificio, ma l’assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni – concludono Bergitto e Spediacci –. La Provincia continua a giustificare il mancato intervento con la carenza di fondi, ma nel frattempo studenti e personale scolastico sono costretti a convivere con questi disagi. Il problema sarà portata all’attenzione nazionale attraverso l’onorevole Deborah Bergamini".