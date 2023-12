Formati venti nuovi volontari della Protezione Civile

L’ultimo corso per la formazione di personale volontario da impiegare in interventi di Protezione Civile - telecomunicazioni d’emergenza - si è chiuso giovedì. Un evento organizzato dal Comune di Fivizzano con la FIR CB Servizi di Emergenza Radio, svolto alla presenza del sindaco di Fivizzano Giannetti al Centro operativo comunale. Venti nuovi volontari della Protezione Civile sono pronti ad affrontare ogni emergenza per il bene della comunità: Andrea Arrigoni, Alessio Mazzi, Nicola Bernardini, Alessio Anselmi, Daniele Gabelloni, Stefano Mancini, Jessica Olivieri, Roberto Olivieri, Simone Sommovigo, Agata Cecchini, Jacopo Mancini, Alessia Franceschin, Maria Fiorini, Aldo Firini, Andrea De Giovanni, Diego Cecchini, Simone Ugenti, Gloria Lombardi e Christian Romeo.