Fonteviva, l'Acqua Ufficiale del Cenacolo Artom, Tanti Nomi Importanti a Forte dei Marmi

C’erano tanti nomi importanti dell’imprenditoria e della cultura italiana nella cena del prestigioso ‘Cenacolo Artom’ lo scorso 24 giugno a Forte dei Marmi. Ma la protagonista indiscussa a tavola è stata di sicuro una ‘apuana’ Doc, la Fonteviva, acqua ufficiale del nuovo appuntamento versiliese organizzato da Arturo Artom. Un suggestivo aperitivo al tramonto ed una cena sul mare presso l’esclusivo Remo Beach Club di Forte dei Marmi hanno dato vita al nuovo appuntamento ’Cenacolo Artom’, il format ideato dell’imprenditore Arturo Artom che si pone l’obiettivo di riunire i migliori esponenti dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura italiana, in una serata conviviale in cui i vari ospiti raccontano la propria vita e il proprio percorso di successo. Il Cenacolo Artom riporta alla mente quei salotti letterari parigini del passato finalizzati al sapere, alla crescita e al libero pensiero attraverso un interessante scambio di idee e di prospettive sul futuro e può essere definito un moderno circolo filantropico, un luogo di confronto e di incontro tra diverse correnti di pensiero e di esperienza. La serata, di cui Fonteviva si pregiava di essere l’acqua ufficiale, ha visto tra i vari protagonisti, oltre al presidente Evam, Massimo Gelati, anche Aldo Bonomi, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bonomi, ex vicepresidente di Confindustria, l’architetto Tiziano Lera, Massimo Sabatini, direttore generale di Archea Associati, grande studio di architettura guidato da Marco Casamotti; Carla Beccari, regina delle PR versiliane; Michela Zanoni, art dealer; Viviana Battan Boniperti, medico esperto in medicina ayurvedica insieme a molti altri protagonisti della scena imprenditoriale e culturale italiana e versiliese. La prestigiosa partnership con il Cenacolo Artom attesta l’impegno di Evam nel valorizzare ai più alti livelli il brand Fonteviva.