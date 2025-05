"Fontane a secco e incuria. Lungomare abbandonato". La denuncia di Zaccagna

"A pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, quando la città dovrebbe accogliere turisti, famiglie e cittadini in cerca di relax, spensieratezza e refrigerio, la situazione sul lungomare di Massa, dalla Partaccia ai Ronchi, è tutt’altro che accogliente". E’ la denuncia di Ivo Zaccagna, capogruppo di ’Massa è un’altra cosa’. "Le fontane pubbliche, fondamentali per offrire un servizio semplice ma essenziale – dice Zaccagna – sono in gran parte fuori uso. Rubinetti a secco, impianti guasti, perdite ignorate e fontane completamente chiuse. Nessuna manutenzione, nessun intervento, nessuna erogazione del servizio. A peggiorare ulteriormente il quadro c’è l’incuria del verde: erba alta e arbusti che invadono i marciapiedi, rendendo difficile anche solo passeggiare in sicurezza. Un’immagine di abbandono che, aggiunta alla cattiva manutenzione generale, stride con le promesse di una città a vocazione turistica".

"L’amministrazione Persiani continua a ignorare le esigenze quotidiane dei cittadini – continua Zaccagna –. L’assenza di un piano di manutenzione ordinaria, di controlli regolari e di predisposizione all’ascolto è il segno evidente di una gestione disorganizzata e distante dalla realtà. Le fontane, il decoro del verde e la lotta al degrado non sono dettagli. Sono servizi di base, simboli di attenzione e rispetto verso chi vive e visita la nostra città. Come gruppo consiliare continueremo a vigilare, a segnalare queste criticità e a portarle all’attenzione del consiglio comunale. Perché Massa merita molto di più. E lo merita ora".