Fondi in arrivo per la formazione dei giovani

C’è tempo fino al 30 novembre per ogni impresa di Pisa, Lucca e Massa-Carrara per presentare la domanda di contributo per la realizzazione di percorsi per l’orientamento e la certificazione delle competenze dei giovani. Ci sono 100mila euro messi a disposizione dalla Camera di Commercio per incentivare la partecipazione a percorsi finalizzati allo sviluppo, in contesti di apprendimento "non formali e informali", delle competenze trasversali e per l’orientamento (quella che un tempo era l’alternanza scuola lavoro) con particolare attenzione a quei percorsi che consentano agli studenti di ottenere una certificazione delle competenze da parte dell’Ente camerale. Si tratta di un voucher erogato alle imprese ospitanti a fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e rendicontati a copertura delle spese sostenute per l’azione di tutoraggio. Il contributo a favore delle imprese ospitanti, che possono presentare una sola domanda, è pari a un importo massimo di 5mila euro indipendentemente dal numero di percorsi realizzati o studenti ospitati. D’altronde per le aziende in questo momento reperire personale qualificato rappresenta una delle sfide più difficili e questo supporto della Camera di Commercio può aiutare a superare il divario, come evidenzia il presidente Valter Tamburini: "L’impegno della Camera di commercio è volto a far conoscere le opportunità lavorative che sono offerte agli studenti in uscita dagli Istituti tecnici e dagli ITS e a supportare le imprese che partecipano ai percorsi di orientamento mediante testimonianze o vere e proprie docenze e che ospitano i giovani in azienda per dar loro modo di sperimentare il mondo del lavoro, utile anche nel caso si vogliano intraprendere gli studi universitari". Info sul sito della Camera di Commercio.