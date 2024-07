Fivizzano si tuffa nel passato. Torna la ’Disfida degli arcieri’. Spettacolare corteo storico

Tutto pronto a Fivizzano per la ’Disfida degli arcieri di terra e corte’, un tuffo nel passato fra Medioevo e Rinascimento, un evento che trae origine da un fatto storico realmente avvenuto nel lontano 1572. Quell’anno gli uomini di Fivizzano e dei villaggi circostanti si sfidarono in una gara di tiro con l’arco che venne vinta da tal messere Torello, da Turano, una piccola realtà collinare a pochi chilometri dal capoluogo, che colpì, utilizzando un arco di legno, tutti i bersagli posti a una distanza concordata. E’ dal 1971 che quell’usanza viene puntualmente rispettata a Fivizzano con una ’Disfida’ tra gli arcieri dei vari quartieri che attrae gli abitanti e tanti turisti. In questi giorni Fivizzano è tornata indietro nel tempo tra mercato rinascimentale, cena medievali in piazza Medicea, musica rinascimentale dei Barad Guldur e spettacoli del Gruppo Storico di Fivizzano.

Il programma di oggi prevede che alle ore 19.15, dal Palazzo delle Bande, verrà prelevato il Palio 2024, benedetto come da tradizione nella giornata della Beata Vergine dell’Adorazione, patrona di Fivizzano. Un palio dipinto per l’occasione dall’artista lunigianese Alice Negro. Subito dopo, alle 19.30, da piazza Garibaldi, scatterà il corteo storico con in testa i rappresentanti dei vari quartieri, il Capitano da Firenze con il suo seguito, il Priorato e i popolani: tutti sfileranno per le vie del centro fino a raggiungere piazza Medicea. Ed è qui che, alle ore 21, sarà dato inizio alla ’Disfida’. Intorno alle 23.30 ci sarà la proclamazione del quartiere vincitore e l’alzabandiera del suo vessillo in piazza Marzocco. Sono previste anche stasera le spettacolari esibizioni dei ’Mercenari d’Oriente’ e della compagnia teatrale del ’Piccolo Nuovo Teatro’.

Roberto Oligeri