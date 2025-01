Fivizzano, muore travolto da un’auto in pieno centro

Fivizzano, 31 gennaio 2025 – Incidente mortale questa mattina intorno alle 11.30 in pieno centro a Fivizzano. Un pensionato, classe 1937, mentre stava attraversando a piedi la strada in piazza Marconi è stato travolto da un’auto. Sopraggiunti sul posto i sanitari dell’automedica di Fivizzano e della Pubblica Assistenza. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili, dato che hanno potuto solamente constatare il decesso avvenuto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.