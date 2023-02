Fivizzano e Steinhagen, un gemellaggio lungo 32 anni Iniziative di amicizia tra Comuni

Erano stati lungimiranti oltre 40 anni fa i cantori del Coro Lunigiana: nei primi ’viaggi esplorativi’ in Europa avevano osservato nella tournèe in Germania il grande interesse di alcune comunità di stringere rapporti sia in campo musicale che culturale. E Fivizzano aveva intessuto uno speciale e privilegiato contatto col Comune di Steinhagen, nel nord della Germania. Il gemellaggio oggi conta 32 anni e i rapporti con i partner tedeschi si intensificano. L’anno scorso, i due sindaci, la borgomastra Sarah Suss e Gianluigi Giannetti di FIvizzano (nella foto), erano stati premiati a Berlino dai Presidenti della Repubblica Mattarella e Steinmeyer, per un comune programma presentato nel contesto del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania. A Steinhagen è nato un circolo “Amici di Fivizzano” e, in una riunione fra amministratori e referenti di associazioni cittadine, la borgomastra Suss ha mostrato un video sul sito web del Comune in cui la cittadina si presenta anche in lingua italiana. Il Comune di Steinhagen dalla prossima settimana istituirà un corso di italiano. A fine estate inoltre un viaggio di studio in Italia per studenti del corso di latino del locale Ginnasio e uno turistico di una settimana a Fivizzano per abitanti della città tedesca. Sarà presentato in Germania il libro “Paolo Grassi, il Sindaco di Tutti” (Mondadori), ex Sindaco prematuramente scomparso, che raccoglie le testimonianze di Klaus Besser, per 26 anni borgomastro del Comune tedesco.

Roberto Oligeri