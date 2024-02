Finisce fuori strada con l’auto. Muore ex giocatore della Massese

In un tremendo incidente stradale lungo la statale 106, nel comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, è morto, a soli 31 anni, il giovane calciatore fiorentino Marco Pezzati (nella foto), ex anche della Massese da settembre 2022 a dicembre, prima di passare alla Juventus Fortis a dicembre. L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo mezzanotte. Per cause in corso di accertamento l’auto guidata da Pezzati è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata.

La dirigenza delle zebre si stringe attorno alla famiglia e rilascia un messaggio tramite Facebook: "Tutta la U.S. Massese 1919, dirigenza, staff e giocatori, si stringe al dolore della famiglia di Marco Pezzati, venuto a mancare questa notte. Marco era un giocatore che ha vestito anche i nostri colori e sudato con la nostra maglia. Che la terra ti sia lieve".

Pezzati aveva militato in molte squadre toscane, tra le quali la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, il FiesoleCaldine e il Gavorrano. Era andato a giocare in Calabria nel 2020 nella squadra del San Luca. Pezzati era un grande tifoso della Fiorentina. I vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, una volta giunti sul posto hanno estratto dalle lamiere il 31enne che però era già morto. Sul posto nche i carabinieri che hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.