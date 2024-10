Finale di Pole Revolution . Bertolucci pronta a stupire

La lunigianese Cinzia Bertolucci si è qualificata, in unica gara di Pole Revolution, per il mondiale di Posa che si terrà a Roma il 13 e 14 dicembre. Una vera campionessa nel suo campo, che nella categoria Amatori 40+ continua a collezionare successi e medaglie. Per aggiudicarsi la finale, Cinzia è riuscita a salire sul podio portando a casa la medaglia di bronzo. "Sono molto soddisfatta perché nei mesi scorsi ho avuto varie problematiche quindi non sono riuscita ad allenarmi a pieno ritmo, ma la determinazione che mi ha dato la mia coach, Virginia Tarabella, e la mia squadra della scuola Royal Hdemi di Massa, mi hanno spronato a tentare comunque e hanno fatto bene perché altrimenti avrei perso l’occasione di accedere ai mondiali. Non sarà facile, ma cercherò di dare il massimo come sempre. "Ho iniziato otto anni fa dopo aver visto un video sui social. – racconta Cinzia – Mi era piaciuto così tanto che mi misi a cercare chi lo insegnasse qui da noi, e così ho trovato la mia istruttrice che fu la prima in zona a fare conoscere a fondo questa disciplina. Da quel momento non ho mai smesso e sono rimasta sempre nella ’Royal Hdemi’. Virginia Tarabella ci fa allenare intensamente sia sul piano fisico, che su quello coreografico ed espressivo. Lei è una pluricampionessa mondiale quindi mi sento davvero fortunata e onorata di fare parte della sua squadra". Le competizioni sono organizzate dalla Pole Sport Italia, affiliata all’International Pole Sports Federation (Ipsf), organizzazione nazionale di riferimento per le discipline sportive aeree in Italia. Il suo primo impegno è guidare atleti, coach e scuole di pole attraverso la scoperta e la conoscenza di una serie di discipline sportive: il Pole Sport, l’Artistic Pole, l’Ultra Pole, la Para Pole e il Cerchio Aereo e il Cerchio Aereo Artistico. Ad ogni campionato nazionale come quello appena svoltosi e nel quale ha ottenuto la qualificazione Cinzia Bertolucci, i migliori atleti vengono selezionati per rappresentare l’Italia al Campionato mondiale - Ipsf, dove più di 40 stati vengono rappresentati ogni anno.

Anastasia Biancardi