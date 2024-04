’Figlie dell’oro’ di Flaminia Colella domani alla biblioteca Lodovici

Domani, alle 21, nella sala Gestri della biblioteca civica Lodovici, la scrittrice Flaminia Colella (nella foto) presenta il suo romanzo ’Figlie dell’oro’ (La Lepre edizioni, Roma, 2024). L’autrice è ospite dell’associazione Qulture in collaborazione con Mondadori Bookstore, e dialogherà con Antonio Celano. Nel suo libro, con una lingua precisa e luminosa, Colella ci narra le vicende di Delia, la quale lascia in dono un libro alla nipote ventenne, che lo riceverà solo dopo la sua morte. Quel libro la introdurrà nel mondo e nella mente di una delle più illuminate protagoniste della poesia occidentale, Emily Dickinson.

Nata a Roma nel 1996 e laureatasi alla Luiss in Giurisprudenza, Colella vive e lavora tra Bologna e la sua città natale. Inizia con la poesia e pubblica la sua prima silloge poetica nel 2018; molti dei suoi componimenti vengono tradotti e pubblicati su riviste italiane, inglesi e spagnole. Nel 2020 pubblica ’La voce del fuoco’ (Cartacanta Editre) all’interno della collana di poesia ’I Passatori’, curata e diretta da Davide Rondoni. Con quest’ultimo, nello stesso anno, lavora anche al libro d’arte ’Io non ho mai scritto e nessuno è innamorato’ (Fabbri Editore) con una nuova traduzione di 60 sonetti di Shakespeare. Nel 2022, sempre per i tipi di Cartacanta, pubblica ’Guerrafesta’, sua ultima silloge di poesie. La presentazione verrà registrata e trasmessa sulla ’Radio Ruota’, la webradio dell’Aps Oltre.