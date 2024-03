Fiera di San Giuseppe con il trenino turistico

Saranno 115 le bancarelle oggi in strada per la tradizionale fiera di San Giuseppe a Marina di Carrara, e non mancherà una piccola area animali dedicata alle famiglie e ai bambini con alcuni asinelli che potranno anche portare i bambini a fare un giretto. E come l’anno scorso ci sarà anche il trenino turistico. E’ prevista una notevole affluenza di persone con aumento del traffico nelle strade della fiera. E per consentirne il regolare svolgimento dalle 5.30 alle 23 è stato ordinato il divieto di transito e sosta in piazza Menconi, nel prolungamento di viale XX Settembre fino a viale Colombo e sul viale nel tratto dal civico 369 a piazza Menconi. Poi via Firenze tra via Garibaldi e via Genova, piazza Commercio nel tratto tra via Firenze e piazza Menconi e prolungamento via Fleming, piazza Menconi lato di levante.

Nelle stesse ore vietato il transito in viale XX Settembre, tra via Alpini delle Alpi Apuane e il civico 369. I veicoli diretti dal mare a i monti saranno deviati lungo Savonarola, via Polo e viale XX Settembre, oppure via Sauro e via Genova in direzione ponente, piazza Nazioni Unite e via Fiorillo. I veicoli provenienti da Via Lunense, saranno deviati in viale XX Settembre verso i monti, mentre in direzione mare saranno deviati in via Alpini delle Alpi Apuane con direzione Sarzana. Infine i veicoli in uscita da via Marco Polo saranno deviati sul viale XX Settembre in direzione monti. Sono autorizzati a transitare lungo il viale, nel tratto tra via Alpini e civico 369, i veicoli al servizio di persone con disabilità, oppure se condotti da residenti, o da chi si reca nell’attività commerciale. A causa dei divieti legati alla fiera oggi Autolinee Toscane sposta in via Prampolini il capolinea temporaneo degli autobus per e da Forte dei Marmi.