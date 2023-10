Fiera d’autunno a Barbarasco. Castagna superstar negli stand. Convegno e due premiazioni

Il parco Fiera di Barbarasco si presta alla fiera d’autunno e della castagna in programma oggi dalle 8.30. Molti gli stand gastronomici e i banchi che esporranno prodotti a km zero per la vendita del frutto di stagione nelle sue varianti: castagne fresche e secche, la farina di castagne, marmellate di castagne ma anche altri prodotti tipici locali come la Marocca di Casola, il miele Dop della Lunigiana e farine di mais e farro. Nella struttura coperta immersa nel castagneto, sarà possibile pranzare degustando piatti della tradizione, dalla tagliatelle bastarde alle frittelle di castagna servite con ricotta e salumi, ai dolci di castagna, al castagnaccio. Il castagno è una pianta particolarmente apprezzata in Lunigiana, da sempre considerata “l’albero del pane“. All’inizio di settembre iniziava il rituale che avrebbe portato alla produzione della farina di castagne: dalla pulitura del castagneto, alla raccolta vera e propria sul finire del mese. Le castagne venivano quindi trasportate in grandi panieri a dorso di mulo fino agli essicatoi. E la festa d’autunno di Barbarasco non è solo fiera e degustazione: si tratta di un vero e proprio evento celebrativo del frutto di castagno, del suo valore nella storia, nella tradizione e nell’economia locale. Alle 11 avrà luogo la conferenza sulla raccolta, produzione e mercato delle castagne, affidata a esperti e addetti ai lavori: Manilo Antoniotti, Ivo Poli, presidenti rispettivamente delle associazioni ’Dolce miele’ e ’Città del castagno", Luca Simoncini del CIA Toscana Nord, Gianluca Barbieri e Stefano Menini, funzionari della Regione e dell’UCML. Interverranno, in apertura, il sindaco di Tresana Matteo Mastrini e il presidente dell’Unione Comuni Gianluigi Giannetti. E in mattinata si svolgerà la manifestazione podistica non competitiva “Corri Baltrò“ aperta a tutte le età, organizzata in collaborazione con ’Corri Lunigiana’, con partenza alle 9.30 dal parco fiera. E’ previsto il servizio docce per gli atleti alla palestra comunale. Nel pomeriggio due premiazioni: alle 15 si assegna il premio ’Il castagno di Tresana’ agli elaborati sul castagno della scuola dell’infanzia di Barbarasco. Alle 16 il premio ’Il Castagno D’oro’ al produttore della Marocca di Casola, Fabio Bertolucci. Prevista anche la partecipazione straordinaria del cantastorie Bugelli.

Michela Carlotti