Lotta alla fibromialgia: un’epidemia dolorosa. Esperti a confronto per battere la malattia

Massa Carrara, 15 aprile 2023 – La fibromialgia colpisce circa il 2% della popolazione ma che è molto più frequente tra le donne: per ogni paziente maschio sono 6-9 le pazienti femmine che ne soffrono. Può compromettere la qualità di vita dei pazienti nel contesto familiare ma anche in quello lavorativo e sociale, serve pertanto una terapia che non si limiti ai soli farmaci ma che includa anche esercizio fisico e consulenze psicologiche. Si parlerà di “Fibromialgia: è una epidemia dolorosa?” giovedì alla 15 nell’auditorium dell’ospedale Apuane. Interverranno Gianluigi Occhipinti (direttore dell’Unità operativa dipartimentale di reumatologia dell’Ausl), Maria Cristina Bernardoni, Paola Giorgeri e Franca Storino, specialisti in reumatologia del centro polispecialistico “Sicari” di Carrara, e la dottoressa Laura Bazzichi. Saranno affrontati i vari aspetti della patologia anche con l’ausilio di supporti video e gli specialisti (reumatologi, medici dello sport, fisiatri, psicologi e istruttori di scienze motorie) risponderanno alle domande del pubblico.

L’evento si inserisce nella “Open week sulla salute della donna”, promossa dalla Fondazione Onda, una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna. Dal 17 al 22 aprile, la rete degli ospedali “Bollino rosa” per la prevenzione e la cura al femminile – di cui fa parte anche quello di Massa – offrirà infatti consulenze e visite gratuite con la finalità di approfondire e promuovere la cultura della prevenzione. "La fibromialgia è caratterizzata dall’alterazione dei meccanismi preposti alla percezione del dolore – spiega Gianluigi Occhipinti, che è anche responsabile della struttura di Reumatologia del centro polispecialistico “Sicari” di Carrara – e si manifesta spesso con dolore a livello muscolo-scheletrico a cui si associano astenia, disturbi del sonno, turbe cognitive con deficit di attenzione o memoria, problemi psichici come ansia e depressione, sintomatologia a carico dell’apparato digerente, urinario eccetera. Può manifestarsi a qualsiasi età".

"La reumatologia di Carrara, che è stata recentemente riconosciuta dalla Regione centro di riferimento per la fibromialgia per tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest, sta mettendo in atto in queste settimane, con la collaborazione delle strutture di Medicina dello sport, Fisiatria, Psicologia e con la partecipazione di un istruttore AFA, un percorso che preveda attività fisica adattata specifica per la fibromialgia e un percorso psicologico, in parte individuale, in parte di gruppo, che possa venire incontro alle esigenze delle pazienti. L’evento di giovedì è rivolto a tutti, è a ingresso libero e vuole essere un momento di sensibilizzazione, riflessione e di confronto", conclude Occhipinti.

Tutte le iniziative degli ospedali “Bollino rosa” in occasione della “Open week sulla salute della donna” sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it.