Fiat Uno: 40° anniversario a Marina di Massa con Giugiaro

40 anni sono passati da quanto la Fiat Uno ha calcato per la prima volta la strada, uscita dagli stabilimenti di Rivalta e Mirafiori per poi invadere il mercato automobilistico con oltre 9 milioni di esemplari. Oggi, dopo 4 decenni dal suo anniversario e da quello del progetto 146 e derivate, il Fiat Duna Club Italia organizza un raduno per ricordare l’evento in un luogo d’eccezione e con un invitato d’eccezione. Domani, infatti, alla Torre Marina, la Torre Fiat, di Marina di Massa, location suggestiva e in perfetto tema con l’evento (è nata nel 1933 per volere degli Agnelli), si terrà la reunion d’appassionati di vetture storiche, con al centro dell’iniziativa una conferenza tenuta dal cavalier Giorgetto Giugiaro. Il celebre designer italiano, tra le più iconiche e riconosciute ’matite’ di automobili, intratterrà i presenti con la storia e con gli aneddoti su questa grande auto da lui curata e disegnata, illustrando i dettagli del progetto 146 da cui la Fiat Uno deriva assieme ad altre riuscite auto. "Un evento a cui non si può mancare, un’occasione unica per tutti gli appassionati e non solo – dice Mauro Minetti, presidente e fondatore del Fiat Duna Club Italia – tutte le Fiat Uno e derivate saranno le benvenute, insieme a coloro che pur non possedendone un esemplare potranno iscriversi con una qualsiasi auto storica italiana". L’evento sarà così strutturato: arrivo e posizionamento di alcuni esemplari per piccola coreografia di Fiat Uno alle 9.15; conferenza di Giorgetto Giugiaro dalle 10.30 fino alle 12 quindi, dopo le foto di rito, pranzo nel salone interno della Torre Fiat alle 13; saluti e fine evento alle 16.30.