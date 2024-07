Festival della chitarra. Lisa Pastine al Mug 2

MASSA

Prosegue la 23ª edizione del Festival internazionale della chitarra di Massa ’Sei corde per unire il mondo’, organizzato da Associazione Musicale Massese e Associazione culturale Talete, con la partecipazione di Associazione Evergreen e col prezioso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e assessorato alla cultura del Comune di Massa. Il Festival prevede quattro appuntamenti che spaziano dalla musica barocca fino alla contemporanea, da Europa a Sud America, con chitarristi professionisti italiani o stranieri attivi da anni a livello internazionale e con la promozione di giovani talenti dello strumento, elemento fondamentale e dalle origini del Festival a cuore della direzione artistica del duo Masini-Costantino.

Il prossimo appuntamento è proprio con un giovane ma già affermato talento della chitarra, in quanto sarà protagonista la bravissima solista Lisa Pastine. Il concerto, che si terrà martedí prossimo, alle 21.15, nella saletta del Museo Ugo Guidi 2 in via Alberica a Massa, sarà aperto dal giovanissimo chitarrista Andrea Tallarico, alunno del maestro Roberto Masini, che eseguirá il Preludio n.4 di Villa-Lobos. Lisa Pastine, che suona una chitarra del liutaio Rinaldo Vacca, proporrà un programma suggestivo e affascinante dal titolo ’Suoni al chiaro di luna’, che spazierà da Bach a Debussy, da Piazzolla a Dyens, da Regondi a Ciaikovsky, rivelando l’animo passionale, travolgente e allo stesso tempo delicato della chitarra.

Lisa è nata a Carrara nel 2004. Inizia lo studio della chitarra classica all’età di 4 anni seguendo il metodo Suzuki con Maria Grazia Citterio. Terminato il percorso Suzuki è stata seguita da Jacopo Perlini nel periodo della scuola secondaria di primo grado. Ha poi frequentato il Liceo musicale Palma di Massa sotto la guida di Simona Costantino diplomandosi con il massimo dei voti. Contemporaneamente ha iniziato il percorso nel Conservatorio Boccherini di Lucca all’età di 17 anni e ad oggi sta frequentando il terzo anno del triennio accademico in chitarra classica con Gianpaolo Bandini. Partecipa annualmente a masterclass musicali estive tra le quali ’Le anime della chitarra’ a Castell’Arquato e il ’Borguitar Festival’ a Bedonia dove ha tenuto un concerto serale. Ha portato la sua musica a varie rassegne e ha partecipato e ottenuto a diversi concorsi vincendo il primo premio assoluto a Siena (“Chitarra Verde”), a Massa (Premio Rotary- Raffaella Ceccopieri), a Parma (Concorso giovani promesse del Paganini Guitar Festival) e a Prato (Concorso Davide Lufrano Chaves).