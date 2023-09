Festa per i 30 anni del centro di socializzazione

Domani compie 30 anni il centro di socializzazione di Moncigoli intitolato a Serena Bonfigli e gestito dalla Società della Salute della Lunigiana. La struttura, sorta il 6 settembre 1993 a Fivizzano, è diventata operativa a Moncigoli, a 5 chilometri dal capoluogo comunale, il 16 aprile 2004 nei locali della vecchia scuola elementare. Da 30 anni, quindi, il centro di Moncigoli è ben integrato con il territorio e con gli altri servizi di socializzazione di Caprio e Quercia e con il centro per la disabilità complessa [email protected] di Bagnone. E’ così cresciuta una rete solidale di grande rilevanza per tutto il territorio della Lunigiana a favore dei ragazzi con handicap, ai quali vengono garantiti servizi mirati, in grado di svilupparne la consapevolezza e l’autonomia e di favorirne l’evoluzione. Nella struttura di Moncigoli gli 11 ospiti, coadiuvati dagli operatori, si dedicano infatti alla lavorazione della creta, alla legatoria, alla falegnameria e a molte altre attività che facilitano la socializzazione e le “emozioni condivise”. La festa per l’importante traguardo è in programma domani dalle 10 alle 12.30.