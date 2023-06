Festa medievale, tuffo nel passato Albiano Magra tra storia e magia

Nel fine settimana Albiano Magra ospiterà la festa di rievocazione storica ‘C’era una volta Albiano 1266’, sotto la Regia della Pro Loco ViviAmoAlbiano, giunta alla sua settima edizione. E’ l’unico evento medievale che si svolge nel Comune di Aulla e richiama ogni anno oltre 3000 visitatori. La fondazione del paese risale all’anno 1266, quando il Vescovo di Luni concesse agli abitanti di Albio, un nucleo che si trovava in zona collinare, la possibilità di spostarsi più a valle, vicino al fiume Magra.

Da domani a domenica una magica atmosfera medievale, che oggi attrae con i suoi contrasti: fastose cerimonie e lamentevoli povertà, abiti sgargianti e atmosfere cupe, abili artigiani e antichi laboratori, combattimenti e destrezze. Nelle vie del borgo, illuminato da torce e candele saranno allestite le bancarelle e i laboratori artigianali. Presenti gli artigiani dell’associazione di arte e mestieri Mani e Menti di Pontremoli e il ceramista Michelangelo Leoni, che fa capo all’associazione ‘ArteProgetto’. I bambini potranno cimentarsi in un percorso di laboratori didattici e prove di destrezza con i giochi e i gruppi medievali, per conseguire l’attestato di miglior cavaliere o miglior dama di corte. Nell’arena gli spettacoli delle compagnie medievali come i Giullari del carretto, un’autentica scuola circense di antica tradizione familiare. E ancora la Compagnia della Spada, gruppo storico della Lunigiana, con spettacolari combattimenti di pesanti spade a due mani, i Falconieri del Granducato di Toscana, associazione nata nel 2012 che si occupa della divulgazione dell’arte della falconeria grazie alle dimostrazioni di volo libero dei rapaci. Un campo sarà allestito da Arcieri dello Spino Fiorito: ci si potrà cimentare nel tiro con l’arco. I balletti medievali saranno curati dalle allieve della scuola di Danza Tap Dancing, guidate da Monia Piva. Nelle vie del borgo Oniveres, il fachiro illusionista stupirà con le sue magie. Un evento adatto a tutti, a famiglie e bambini, che avranno la possibilità di cimentarsi e divertirsi con giochi e gruppi medievali, con ingresso a offerta, dalle 19 alle 24. La festa offre un’area ristoro con prodotti tipici e sarà disponibile un servizio navetta per chi ha difficoltà a raggiungere il centro.